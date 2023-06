Doprava v Bratislave a okolí sa komplikuje

Na viacerých miestach sa v utorok ráno tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.

Vodiči sa asi 15 minút zdržia v Rovinke v smere do Bratislavy. Kolóna sa tvorí tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Vodiči stratia približne 15 minút.

So zdržaním asi 15 minút treba počítať tiež na Račianskej ulici v smere do centra. Vodiči si rovnako 15 minút počkajú aj na diaľnici D1 od obchodného centra na Ivanskej ceste až po Prístavný most.