Ukrajina nariadila evakuácie zo záplavových zón okolo priehrady Nova Kachovka

Priehrada sa nachádza v tej časti Chersonskej oblasti, ktorú okupujú ruské sily. Ukrajina vyzvala obyvateľov ďalej popri rieke Dneper, aby sa evakuovali, a varovala pred záplavami na územiach po prúde.

In one of #Kherson districts private houses and garages are flooded. The water continues to arrive. pic.twitter.com/kdbCK6ngSN