Jurinová: S búraním Vrbického mosta chceme začať najneskôr na jar

„Proces súťaženia zhotoviteľa je už spustený. Pokiaľ sa ho podarí vysúťažiť ešte v sezóne, keď sa dá búrať most, určite nebudeme zdržiavať a okamžite sa dohodneme s firmou, aby nastúpila. Ak by sa obstarávanie predlžovalo, verím, že najneskôr na jar budúceho roka by sa to mohlo spustiť,“ skonštatovala Jurinová.

Zbúranie a postavenie nového mosta by malo trvať približne osem mesiacov. To ovplyvní dochádzku detí z Hlbokého do škôl, pretože doteraz tadiaľ chodievali pešo. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč informoval, že ŽSK ako vlastníka mosta požiadali, aby zabezpečil pre školopovinné deti kyvadlovú dopravu. „Deti by totiž pre zbúraný most museli obchádzať pešo cez Kamenné pole popri hlavnom ťahu. Trasu by im to predĺžilo o vyše kilometra, nehovoriac o bezpečnosti,“ podotkol s tým, že kraj zabezpečenie dopravy detí do škôl prisľúbil.

Predsedníčka ŽSK dodala, že už je navrhnutá obchádzková trasa. Tá by mala podľa Jurinovej predĺžiť cestovanie o päť až osem minút.

Most z roku 1947 sa nachádza na ceste v smere Liptovský Mikuláš - Ploštín. Jeho zlý technický stav si od marca tohto roka vyžiadal dopravné obmedzenia. Zo súťažných podkladov k zákazke vyplýva, že nový most by mal stáť v mieste existujúceho. V rámci výstavby by ho mali rozšíriť o chodník, výhľadovo s cyklochodníkom. V úseku vybudujú aj nový priechod pre chodcov. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,8 milióna eur bez DPH.