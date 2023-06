Smer-SD kritizuje mediálnu kampaň, ktorú má na Slovensku organizovať NATO.

Jej cieľom je podľa šéfa strany Roberta Fica zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine a tiež zvýšiť podporu pre NATO. Fico to považuje za priamy zásah do volebnej kampane na poškodenie opozície. Smer-SD rešpektuje členstvo SR v NATO a plnenie našich záväzkov, no pýta sa, prečo chce NATO meniť názory na vojenskú pomoc Ukrajine.

NATO chce tiež podľa Fica kampaňou zvýšiť počet Slovákov, ktorí veria, že NATO je spôsobilé a zaviazané poskytnúť bezpečnosť SR a zvýšiť počet ľudí, ktorí spájajú bezpečnosť Slovenska s Ukrajinou ako suverénnym a nezávislým štátom. Smer-SD nemá problém s tým, aby NATO propagovalo na Slovensku svoju činnosť, kritizuje snahu zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine. Kampaň má byť podľa jeho slov určená pre ľudí vo vekovej a vzdelanostnej kategórii, ktorá kopíruje voličov Smeru-SD. Žiada, aby NATO zrušilo verejné obstarávanie na túto kampaň, alebo aby ju odložilo na obdobie po septembrových parlamentných voľbách.

Pripomenul, že viacerí aktéri vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej spomínajú obavy so šírenia dezinformácií na Slovensku. Pýta sa preto, či je kampaň NATO odpoveďou na tieto obavy. Fico tvrdí, že vojenská pomoc Ukrajine spôsobuje ďalšie nešťastie a treba pristúpiť k mierovým rokovaniam.