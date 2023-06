Ako sa starať o staršieho psa: Na toto nesmiete zabudnúť, môžete mu predĺžiť život

Zrejme niekto nie je šťastný pri pomyslení na to, že jeho pes starne. No existujú určité veci, ktoré môžu pomôcť spomaliť ich kognitívny pokles. Od vyváženej stravy až po pravidelné mierne cvičenie a duševnú stimuláciu, to všetko môže pomôcť udržať psy zdravé až do vysokého veku.

Staroba u psov

Medzi bežné príznaky starnutia psa môže patriť stratenie sa v dome či nespoznávanie členov rodiny. Môže tiež zaostávať na prechádzkach kvôli stuhnutiu kĺbov alebo mať problémy vyskočiť na gauč.

Podľa The Kennel Club sú to niektoré z vecí, ktoré môže váš pes pri starnutí zažívať:

Znížená chuť do jedla

Zvýšené pitie

Zápach z úst

Chudnutie

Hrčky alebo hrbolčeky

Letargia

Netolerancia cvičenia

Zvýšená únava

Toto môžete robiť, aby ste psa udržali zdravého aj vo vyššom veku:

Udržiavajte ho aktívneho

Každý pes potrebuje dostatok pohybu, aby zostal zdravý. V prípade starších psov sa odporúča, aby cvičili menej, no často. Možno spomaľujú, no stále potrebujú pravidelné cvičenie a duševnú stimuláciu.

Prechádzky pomôžu predchádzať priberaniu na váhe a podporia kognitívne funkcie tým, že udržia ich myseľ aktívnu. Prechádzky by mali byť kratšie, ale sú neoddeliteľnou súčasťou.

Lepšia výživa

Prírastok hmotnosti a obezita sú bežnejšie u starších domácich miláčikov, najmä u tých, ktorí majú tendenciu sa menej pohybovať kvôli oslabeniu svalov a kostí. V prípade krmiva vyberajte to, ktoré je určené pre seniorov. Malo by byť nabité živinami, ktoré im dodajú silu, budú mať menej kalórií, znížený obsah tuku a viac vlákniny.

Rutinná starostlivosť

Ako psy starnú, starostlivosť o ne môže byť náročnejšia. Aby boli šťastné a zdravé, snažte sa držať krok s ich pravidelnou rutinou starostlivosti. Stuhnutosť kĺbov im môže brániť v tom, aby sa dokázali sami upravovať, takže nezabudnite držať krok s ich bežnou rutinou. So zníženou aktivitou sa napríklad môžu predlžovať nechty, problémom môže byť aj zarastanie nechtov. Ak sa na to necítite, poraďte sa s veterinárom.

Starostlivosť o kĺby

Ak chcete, aby mal váš starší pes dlhý a šťastný život, venujte veľkú pozornosť jeho kĺbom. Aj mladšie zvieratá môžu mať problém so stuhnutosťou kĺbov, no je to bežnejšie u starších psov. Na zmiernenie bolesti sa môžu použiť doplnky na kĺby, ktoré pomôžu zlepšiť zdravie kĺbov u psov s artritídou.

Senilita

Staršie psy stratiť kognitívne funkcie. Ak váš maznáčik začne mať nehody okolo domu alebo je dezorientovaný, môže to byť znakom toho, že má kognitívnu dysfunkciu. Sledovanie správania je neoddeliteľnou súčasťou skorého rozpoznania týchto príznakov.

Toto plemeno je agresívnejšie ako rotvajler, tvrdia veterinári o obľúbených psoch Prečítajte si ešte:

Nižšia úroveň stresu

Staršie psy nemusia dobre zvládať stresové situácie. Preto sa snažte znížiť stres napríklad tým, že im poskytnete miesto na relaxáciu, znížite hladinu hluku, ktorý by v nich mohol vyvolať pocit úzkosti.

Dokonalé miesto pre pelech

Zabezpečte mu mäkký, pohodlný pelech najlepšie niekde v teple, tichu a dostupnom bez stúpania po schodoch.