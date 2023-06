Pavel rokoval s Fialom a Babišom o zahraničnej politike

Témou bola zahraničná politika. Na prístupe k summitu NATO vo Vilniuse našli podľa prezidenta základnú zhodu. Dohodli sa tiež na tom, že obrannú dohodu s USA, ktorú Česko nedávno uzavrelo, je nutné viac verejnosti vysvetliť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Atmosféra stretnutia bola podľa neho kultivovaná. „Ako vidíte, sme v poriadku, nebili sme sa. Debata bola vecná a zdvorilá, čo si vážim,“ povedal prezident. Dôvodom schôdzky bolo diskutovať o témach, ktoré podľa Pavla výrazne presahujú horizont jednej vlády, majú presah do všetkých oblastí života a sú časovo urgentné.

„Asi by bolo naivné očakávať, že z tohto rokovania vyjdeme s dlhým zoznamom konkrétne dohodnutých bodov,“ povedal prezident s tým, že to ani nebolo cieľom. „Som rád, že rokovanie prebehlo a že prebehlo vo vecnej atmosfére. Že bola ochota na oboch stranách načúvať a hľadať spoločné cesty,“ dodal. V spoločných schôdzkach chce pokračovať. Avizoval, že ďalšou témou by mohla byť energetika.

Podľa predsedu vlády je dôležité, že je teraz Česko schopné hovoriť jednotnejším a zrozumiteľnejším hlasom. V čase mandátu Pavlovho predchodcu Miloša Zemana viedol Hrad odlišnú diplomaciu než vláda a parlament.

Babiš je podľa svojich slov rád, že súčasná vláda pokračuje v nastavenej zahranično-politickej orientácii. Hovorili podľa jeho slov aj o schengenskom priestore, rozširovaní NATO a EÚ. „V tomto smere za hnutie ANO môžem povedať, že na to máme obdobné alebo rovnaké názory,“ komentoval stretnutie predseda hnutia ANO. Zdôraznil však, že hnutie ešte nemá jasno v tom, ako budú jeho poslanci hlasovať pri schvaľovaní dohody DCA v parlamente.

Spoločné stretnutie s premiérom a predsedom najsilnejšej opozičnej strany bolo jedným z krokov, ktoré si Pavel naplánoval na obdobie prvých sto dní v úrade. Funkciu začal vykonávať 9. marca. Ešte predtým zdôraznil, že chce byť sprostredkovateľom diskusie medzi koalíciou a opozíciou.