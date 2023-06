Video: Takto reagoval pes, keď od neho majiteľka chcela, aby šepkal

Ak bývate v byte, tak viete, že najťažšia časť na vlastnení psa je to, ak je príliš uštekaný. Hoci vám to neprekáža, susedia nemusia byť z toho príliš šťastní. Môžete sa kvôli tomu ľahko dostať do sporu.

Možno aj to bol dôvod prečo sa jedna žena rozhodla, že naučí svojho psa brechať pošepky. Video, ktoré obletelo internet, natočila a zdieľala jej švagriná Andee W.

Pes menom Zeke mal zrejme niečo, s čím sa chcel podeliť a začal štekať. Andee sa však chcela uistiť, že nebude príliš hlučný, tak mu povedala: „Štekaj pošepky. Potichu. Šepkaj.” Zeke skutočne predviedol, ako dokáže štekať pošepky.

Tohto šikovného psíka videlo viac ako 12 miliónov ľudí. Niet sa čomu čudovať, keď je taký šikovný. O svoje nadšenie a prekvapenie sa podelili aj v komentároch. Jeden napríklad napísal: „Ten pes ide na Harvard a ja som sa sotva dostal zo štátnej školy.”