Video: Rodina zachránila turistu pred medveďom

Francúzsky turista sa vydal sám na túru v Národnom parku Glacier v americkom štáte Montana, keď sa dostal do problémov. Na trase Grinnell Glacier stretol medveďa grizlyho, ktorý sa k nemu blížil. Našťastie, na turistu narazila trojčlenná rodina, ktorá mala so sebou aj sprej proti medveďom.

Ako uviedla utorka videa, Francúz si údajne zabudol svoj sprej proti medveďom v aute. Rodina sa rozhodla na medveďa zakričať a spoločne ustupovať, aby mu dala priestor. „Nakoniec medveď našiel čistinku v kroví a vyšiel hore a obišiel chodník,“ uviedla autorka videa. Mladý muž bol podľa nej otrasený a veľmi vďačný, že mu prišli na pomoc. „Potom sme mu ponúkli, aby s nami dokončil zvyšok túry, čo aj urobil,“ dodala.

Rodina spätne zvažovala, či nemala použiť sprej proti medveďom, ale obávala sa, že by to mohlo medveďa rozzúriť. Tiež sa báli, či by náhodou nepostriekali mladého muža, čo by spôsobilo jeho zakopnutie alebo prudký pohyb, čo by sa zase veľmi pravdepodobne skončilo tragicky. „Bola to veľmi desivá situácia, ale dúfame, že ju využijeme aj na poučenie ostatných o dôležitosti turistiky v skupinách, hluku a nosenia spreja proti medveďom vždy, keď sa nachádzate v medvedej oblasti,“ upozornila autorka videa.