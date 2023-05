Heger sa stretol s premiérom, rámec PVV spĺňa to, čo očakával

Na utorkovom stretnutí s premiérom sa podľa jeho slov rozprávali aj o potrebe čerpania zvyšných eurofondov.

„Zatiaľ sme sa rozprávali o rámcoch a jednotliví ministri majú pripraviť presné znenie svojich kapitol. V tomto momente ideme tým smerom, že to spĺňa predpoklady, ktoré sme očakávali,“ povedal Heger novinárom po stretnutí s Ódorom na Úrade vlády SR.

Heger nevidí zmysel vysloviť dôveru členom vlády, ktorých by potom chcel odvolávať. „Mne ide o to, aby ministri neboli odvolaní, ide mi o to, aby boli úspešní. Preto sa rozprávam s premiérom o obsahu,“ doplnil.

Expremiér tiež deklaroval, že v implementácii plánu obnovy jeho vláda nezlyhala. Na jeseň by sme podľa jeho slov mali mať tri platby z plánu obnovy, čo považuje za úspech. Vláda preto podľa neho stihne naplniť ďalšie míľniky do septembra. V súvislosti s hrozbou prepadnutia eurofondov povedal, že keď začínala vláda v roku 2020, mali sme za sebou sedemročné obdobie, za ktoré sa mali eurofondy čerpať, no vyčerpaných bolo len 30 percent. „Naša vláda sa snažila vyčerpať najviac, ako sa dalo. Za polovičný čas sme vyčerpali viac ako tí pred nami,“ povedal s tým, že ide o výzvu, s ktorou sa treba popasovať. Ódor musí podľa neho zintenzívniť kontrolu nad implementáciou a čerpaním eurofondov.