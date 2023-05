Ódor: Byť členom Európskej únie, eurozóny a schengenu nám prináša neopakovateľné možnosti

Pri utorkovom stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou to zdôraznil predseda vlády SR Ľudovít Ódor. Jednou z tém ich diskusie boli preto i možnosti, ktoré by podporili záujem Slovákov o budúcoročné voľby do EP.

„Byť členom Európskej únie, eurozóny a schengenu nám prináša neopakovateľné možnosti a príležitosti, ako zlepšiť ekonomickú aj sociálnu situáciu na Slovensku. Je kľúčové, aby sme vedeli tieto témy lepšie komunikovať aj občanom,“ uviedol premiér.

Okrem zvyšovania povedomia Slovákov o európskych záležitostiach boli témami rozhovoru aj boj proti dezinformáciám i podpora Ukrajiny. V tejto súvislosti sa zhodli na potrebe vytrvať v podpore východného suseda SR.

Predsedníčka EP sa zúčastnila na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec Bratislava Forum, v pondelok (29. 5.) ju prijala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.