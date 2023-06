Video: Pod nánosmi snehu sa skrývala obrovská prepadlina, lyžiar si ju všimol neskoro

Francúzske Alpy sú už po desiatky rokov vyhľadávanou atrakciou pre lyžiarov, snoubordistov a lezcov z celého sveta. Atraktívne pohorie však patrí k tým náročnejším na zjazd, a preto na jeho území často dochádza k nehodám, neraz aj tragickým.

Pred tragédiou najnovšie utiekol aj skúsený člen francúzskeho lyžiarskeho krúžku Les Powtos. Jeho pád do trhliny pod nánosmi snehu na známom kopci La Meije zachytila GoPro kamera umiestnená na prilbe.

Záznam zachytáva prepad lyžiara do diery pod snehom a jeho takmer vertikálny pád, ktorý sa snažil spomaliť pomocou lyží. Napokon sa mu to podarilo a po strmom páde sa zachytil výbežku na dne prepadliny.

A viral video showcases a skier (@ lespowtos on Instagram) who suddenly fell into a crevasse, and survived as he captured the event on camera: https://t.co/OjmZzU6xYN pic.twitter.com/WZlJTSgOgm