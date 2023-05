EÚ vyzvala na uzavretie globálnej dohody o skoncovaní s plastovým odpadom

V mene Európskej komisie (EK) to v pondelok v Paríži predniesol eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius v rámci druhého kola rokovaní na vysokej úrovni o uzavretí globálnej zmluvy proti znečisteniu plastmi. Informuje o tom spravodajca TASR.

Rokovania v Paríži organizuje OSN a potrvajú do 2. júna, pripomenula EK. Zúčastňujú sa na nich delegáti národných vlád, mimovládnych organizácií, priemyslu a občianskej spoločnosti. Cieľom je presadiť právne záväzný nástroj na ukončenie plastového znečistenia do konca roku 2024, a to aj v morskom prostredí.

Očakáva sa, že výroba plastov sa do roku 2060 strojnásobí.

Sinkevičius upozornil, že medzinárodná zmluva o plastoch je jedinou šancou ukončiť znečisťovanie plastmi ak zavedie globálne pravidlá pre celý cyklus životnosti plastov.

„V EÚ neustále posilňujeme legislatívu na zníženie znečistenia plastmi. Sme odhodlaní pokračovať v presadzovaní ambicióznych opatrení celosvetovo, pretože riešenie krízy v oblasti znečistenia, klímy a biodiverzity sa týka nás všetkých,“ opísal situáciu eurokomisár.

EK pripomenula, že EÚ zohráva vedúcu úlohu v globálnom boji proti znečisteniu plastmi tým, že podporuje vytvorenie medzinárodnej Koalície vysokých ambícií na ukončenie znečisťovania plastmi. Zámerom je zapojiť sa do rokovaní na vysokej úrovni s cieľom odstrániť znečistenie plastmi do roku 2040.