Prímerie v Sudáne predĺžili o ďalších päť dní

V spoločnom vyhlásení to oznámili Saudská Arábia a Spojené štáty, ktoré sa vo vojenskom konflikte snažia pôsobiť ako sprostredkovatelia.

Ako informovala agentúra AFP, vo vyhlásení sa píše, že predĺženie prímeria poskytne čas na prepravu humanitárnej pomoci, obnovenie základných služieb a diskusiu o možnom dlhodobejšom predĺžení prímeria.

Predchádzajúce prímerie, ktorého platnosť vypršala v pondelok večer, bolo často porušované – rovnako ako aj predchádzajúce prímeria. Agentúry AFP a AP, citované agentúrou TASR, priniesli správy, že v Chartúme sa v pondelok ozývala streľba z ručných zbraní a delostrelecká paľba. Očití svedkovia vypovedali, že na severe Chartúmu došlo aj k pouličným bojom.

Podľa Tobyho Harwarda z agentúry OSN pre utečencov v regióne Dárfúr na západnej hranici Sudánu s Čadom pokračujúce boje „hrubo nerešpektujú záväzky týkajúce sa prímeria“. OSN upozornila, že pretrvávajúce boje bránia dodávkam základnej humanitárnej pomoci, ktorú v Sudáne potrebuje 25 miliónov ľudí, čo je viac ako polovica obyvateľstva.

Pred týždňom zástupcovia hlavného veliteľa sudánskej regulárnej armády Abdala Fattáha Burhána a jeho bývalého zástupcu Muhammada Hamdána Daklúa, ktorý sa proti nemu postavil a velí polovojenským Silám rýchlej podpory (RSF), podpísali dohodu o pozastavení nepretržitých leteckých útokov, delostreleckej paľby a pouličných bojov s cieľom umožniť prísun pomoci a obnoviť základné služby.

Do siedmeho dňa prímeria, ktoré malo vypršať v pondelok o 21.45 h miestneho času (zhodný so SELČ), však neboli zabezpečené žiadne humanitárne koridory a dodávky pomoci sa na miesto určenia dostávali len pomaly. To sa týka aj zásobovania niekoľkých nemocníc, ktoré v hlavnom meste ešte fungujú.

Armáda a RSF medzičasom uviedli, že sú ochotné diskutovať o predĺžení prímeria, na čo ich už v nedeľu vyzvali sprostredkovatelia z USA a Saudskej Arábie. Rijád a Washington však súčasne uviedli, že podľa ich názoru sa „obe strany pripravujú na ďalšiu eskaláciu“.

AFP dodala, že v tejto neistej situácii guvernér Dárfúru a bývalý vodca povstalcov, ktorý je spojencom regulárnej armády, v nedeľu vyzval civilistov, aby sa chopili zbraní. Predtým ministerstvo obrany vyzvalo svojich penzionovaných príslušníkov i záložníkov, aby sa opäť hlásili u svojich jednotiek. O zbrane žiadajú aj niektoré kmene na východe krajiny. V súvislosti s týmto vyhláseniami sa objavili obavy, že už šesť týždňov trvajúca vojna sa zintenzívni a prerastie do občianskej vojny.

Jásir Armán, vodca prodemokratického hnutia s názvom Sily slobody a zmeny, ktoré bolo po prevrate zosnovanom Burhánom a Daklúom vytesnené na okraj politického diania, v pondelok obvinil predstaviteľov bývalého režimu autokratického prezidenta Umara Bašíra, že majú v úmysle „predĺžiť vojnu a zatiahnuť do nej civilistov a kmene“. Podľa odborníkov Burhán čelí čoraz väčšiemu tlaku zo strany vlastných islamistických stúpencov a exponovaných ľudí Bašírovho režimu, aby sa v Sudáne chopil moci.