Video: Takto musíte naliať kolový nápoj, aby vám nepenil

Keď nalievate kolové nápoje do pohára, musíte to robiť opatrne, aby sa vám kvôli stúpajúcej pene nevyliala tekutina z pohára. Dustin Hadley z amerického štátu Kentucky na sociálnej sieti ukázal trik, ako zabrániť šumeniu koly pri jej nalievaní z fľaše do pohára. Hadley otestoval virálny trik vo svojej kuchyni, kde uznal, že 40 rokov bojuje s bublinkami pri nalievaní koly.

"Dobre, mám kolu a pohár," povedal. "Pevne dúfam, že to bude fungovať, pretože neznášam čakanie 45 minút, kým šumenie prestane." Podľa návodu umiestnil pohár na vrch odskrutkovanej fľaše s kolou a potom ju prevrátil. Kúsok po kúsku dvíhal fľašu s kolou, aby sa pomaly vylievala. Nevytvorila sa však takmer žiadna pena ani šumenie.

Pod videom pribudli tisíce komentárov, pričom väčšina z nich ocenila, že sa naučili niečo nové. Niektorí sa zaujímali, či by tento trik fungoval aj na pivo. No mnohí ľudia, hlavne barmani, tento trik využívajú už roky podľa nich funguje aj pri pive. "Každý barman na tejto planéte to vie," povedal jeden z nich.

Niektorí ľudia mali aj ďalšie tipy a triky na boj proti šumeniu. "Mohli by ste tiež nakloniť pohár a nalievať po jeho boku," uviedol jeden barman.