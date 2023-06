Endometrióza: Ako zmierniť nepríjemné príznaky

Endometrióza vzniká vtedy, keď tkanivo podobné endometriu začne rásť mimo maternice, čo spôsobuje príznaky, ako je bolesť a krvácanie, a nakoniec sa v postihnutých oblastiach môže vytvoriť zjazvené tkanivo. Niektoré ženy pociťujú tieto príznaky od ovulácie až do začiatku menštruácie. To znamená, že polovicu každého mesiaca majú bolesti súvisiace s endometriózou. Iné môžu pociťovať prevažne menštruačné bolesti alebo príznaky ako bolestivý sex, nadmerné krvácanie alebo neplodnosť.

Diagnostika endometriózy je náročná, pretože príznaky sa môžu vyskytovať v rôznych častiach tela. Niektoré ženy nemusia mať bolestivú menštruáciu alebo sa u nich vyskytujú zdanlivo nesúvisiace príznaky. Medzi ne môžu patriť chronické bolesti v dolnej časti chrbta a nôh, bolestivé vyprázdňovanie a tráviace problémy. Diagnostika môže trvať až 10 rokov, najmä ak sú príznaky atypické, uvádza Yale Medicine .

Endometrióza postihuje ženy väčšinou v reprodukčnom veku, približne od 25 do 35 rokov, no príznaky môžu začať už od prvej menštruácie. Endometrióza môže mať za následok, že ženy vynechávajú školu alebo prácu, pretože nie sú schopné sa venovať bežnému životu. Ženy by sa mali obrátiť na svojho gynekológa, ak majú podozrenie na endometriózu, aby boli diagnostikované čo najskôr. Okrem konzultácie s gynekológom môžu vyskúšať tieto tipy, ktoré im uľahčia každodenný život.

Jedzte zdravú stravu

Podľa výskumu uverejneného vo februári 2023 sa ukázalo, že strava s nízkym obsahom tuku a prevažne rastlinná strava bohatá na vlákninu a antioxidanty zmierňuje príznaky endometriózy. Niektoré ženy s endometriózou zistili, že im pomáha aj dopĺňanie vitamínov D, C a E. Do svojho jedálnička zaraďte aj potraviny s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín, ako sú avokádo, orechy, olivový olej a ryby s nízkym obsahom ortuti, pretože znižujú zápal. Vynechajte spracované potraviny a limonády.

Zostaňte aktívne

Možno sa vám nechce cvičiť, keď máte bolesti, ale keď sa na to cítite, snažte sa hýbať aspoň 30 minút denne. Štúdia z roku 2022 ukázala, že ženy s endometriózou, ktoré cvičili tri dni v týždni, zaznamenali nižšiu úroveň bolesti v dňoch po cvičení.

Vyskúšajte akupunktúru

Akupunktúra môže pomôcť pri bolesti súvisiacej s endometriózou alebo pri regulácii menštruačného cyklu. Pri tejto forme čínskej medicíny lekár aplikuje malé ihly do častí tela, aby pomohol odstrániť nerovnováhu zvýšením prietoku krvi do týchto oblastí. U žien s endometriózou sa často aplikujú akupunktúrne ihly do oblasti panvy a podbruška, aby sa zmiernili príznaky, ako sú kŕče.

Dobre sa vyspite

Podľa výskumu je u žien s endometriózou dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú trpieť únavou, ako u tých, ktoré týmto ochorením netrpia. Táto únava bola tiež spojená so sedemnásobným nárastom nespavosti. Ak chcete lepšie spať, začnite od základov. Dbajte na dôsledné dodržiavanie času spánku, zabezpečte, aby bola vaša spálňa tmavá a tichá, odstráňte zariadenia a rušivé vplyvy a vyhýbajte sa veľkým jedlám, kofeínu a alkoholu pred spaním.

Na liečbu nespavosti sa odporúča aj kognitívno-behaviorálna terapia. A ak žiadny z týchto prístupov nepomôže, vyskúšajte relaxačné nočné rituály, ktoré pomáhajú pri zaspávaní. Skúste si dať kúpeľ s levanduľovým a harmančekovým olejom, ktoré pomáhajú uvoľniť svaly. Kúpeľ s epsomskou soľou môže tiež pomôcť zmierniť bolesti panvy a brucha. Môžete tiež experimentovať s bylinkovými čajmi, ktoré vám pomôžu lepšie spať, napríklad s koreňom valeriány.

Spomaľte

Ak budete každý mesiac sledovať svoju menštruáciu a príznaky endometriózy, budete mať predstavu o tom, kedy môžete pociťovať najväčšie bolesti. Skúste si v tomto období vyčistiť kalendár, aby ste sa nemuseli zaoberať spoločenskými a pracovnými povinnosťami a mohli sa namiesto toho viac sústrediť na pokoj.

Upokojte svoju myseľ

Život s bolesťou je vyčerpávajúci po emocionálnej aj fyzickej stránke. Preto upokojenie mysle pomocou prístupov, ako je meditácia a hlboké dýchanie, môže pomôcť aj vášmu telu. Ak uprednostníte starostlivosť o svoje celkové zdravie, môžete sa cítiť lepšie. Buďte otvorení rôznym možnostiam a spolupracujte so svojím gynekológom, aby ste zistili, čo vám pomôže.