Heger mal informáciu o snahe zmanipulovať voľby, Fico to popiera

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa k informáciám vyjadrovať nechcel. V pondelok to uviedli médiám.

Predseda Smeru-SD Robert Fico spochybnil tvrdenia poslanca a bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa o manipulácii volieb. Zažartoval, že nevlastní mobil, no ruský prezident Vladimír Putin sa mu napriek tomu dovolal. Opýtal sa ho, či chcú vo voľbách 35 alebo 40 percent. Na to mu Fico odpovedal, že si voľby zmanipulujú sami a nepotrebujú jeho pomoc, ale pomohli by im peniaze. Tie by im mohol poslať na účet na Belize, ktorého číslo vie šéf hnutia OĽANO Igor Matovič. „Na takéto hlúposti inak reagovať nemôžeme,“ skonštatoval Fico. Zároveň doplnil, že vo voľbách chcú dosiahnuť nadštandardný výsledok.

Kollár nechcel médiá informovať o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa dozvedel ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov.

Šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini to vnímal ako prekvapivú informáciu. Teraz by podľa neho mali Naď alebo iní ústavní činitelia potvrdiť, že také niečo čítali. „Tak to bude zase len tvrdenie proti tvrdeniu. Ľudia sa v tom stratia a prestanú veriť už akýmkoľvek informáciám,“ poznamenal s tým, že Slovensko by malo bojovať proti dezinformáciám.

Najvyšší ústavní činitelia podľa Naďa dostali zo zahraničia spravodajskú informáciu o snahe zmanipulovať voľby zo strany Ruska. Konkrétny občan mal dostať finančnú odmenu na manipuláciu volieb v prospech strany Smer-SD.