Poslanci ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k balíku zákonov

Plénum v pondelok ani po prestávke nebolo uznášaniaschopné. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že rokovanie sa pokúsia otvoriť opäť v stredu (30. 5.) o 9.00 h ráno. Obyčajní ľudia sa chcú na schôdzi venovať nedorokovaným svojim a vládnym návrhom z májovej schôdze. Pôvodne iniciovali rokovanie o všetkých neprerokovaných bodoch. Po kritike niektorých strán návrh stiahli a predložili nový program.

Michal Šipoš (OĽANO a priatelia) hovorí o odobratí ústavného a demokratického práva poslancom rokovať o zákonoch. Zdôraznil, že na programe bola aj úprava na obmedzenie využívania paragrafu 363 Trestného poriadku či návrh o umiestnení defibrilátorov v obciach. Líder hnutia Igor Matovič hovorí o totalitnom postupe. „Takéto správanie nie je ani demokratické, ani slobodné, ani solidárne,“ uviedol a kritizoval SaS, Demokratov i Progresívne Slovensko. Podčiarkol, že navrhnuté body sú takmer všetky prerokované a sú medzi nimi i vládne zmeny. Upozornil, že naplánovaná je už len jedna riadna schôdza v tomto volebnom období a ak sa zákony v prvom čítaní neprerokujú teraz, do volieb sa o nich vzhľadom na legislatívny proces nestihne rozhodnúť.

Šéf parlamentu podčiarkol, že pokiaľ sa ide podľa rokovacieho poriadku, nemôže situáciu hodnotiť ako chaotickú. Sme rodina podľa jeho slov schôdzu plánovalo podporiť. „Neviem, ako sa rozhodnú ostatní. Každý poslanec je platený, takže keď sa zvolá podľa rokovacieho poriadku rokovanie, každý by mal mať povinnosť voči občanom, ktorí ho platia, dôjsť do roboty,“ uviedol. Počínanie obyčajných ľudí pri zmene pôvodného programu schôdze chápe vzhľadom na vyjadrenia iných strán. Sme rodina má podľa jeho slov všetky svoje návrhy prerokované, prípadne sa o nich bude rokovať v druhom čítaní na riadnej júnovej schôdzi.

„Čím menej bude parlament zasadať, tým lepšie pre Slovensko,“ poznamenal na margo aktuálnej situácie nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Odmieta Matovičove slová o totalitnom postupe pri májovej schôdzi a pripomenul, že za ukončenie schôdze hlasovala väčšina parlamentu. „Rozhodol parlament, nie diktátor. Bolo to demokratické rozhodnutie poslancov,“ dodal s tým, že Matovič by to mal rešpektovať. Nesúhlasí ani so slovami Kollára, že v parlamente nie je chaos. Pellegrini to vidí inak.

Predseda Smeru-SD Robert Fico rovnako hovorí o chaose v parlamente. Považuje to za dôsledok toho, že po páde vlády neprišli hneď predčasné voľby. Smer-SD sa do tohto chaosu zapájať nechce. „Ak chce rozpadnutá vládna koalícia pokračovať, musí sa dohodnúť medzi sebou. My tu nie sme na to, aby sme rokovali výlučne o návrhoch OĽANO,“ uviedol. Zdôraznil potrebu prijímať aj iné zákony a riešiť aktuálnu situáciu v krajine.

Nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati Juraj Šeliga víta, že sa rokovanie neotvorilo. Pôvodný program rokovania kritizoval najmä v súvislosti s návrhom Tomáša Tarabu, ktorý by mohol posilniť využívanie paragrafu 363 Trestného poriadku zo strany generálneho prokurátora. Expremiér a nezaradený poslanec Eduard Heger programu schôdze vyčítal aj viaceré novely s negatívnym efektom na štátny rozpočet. Označil ich za „kampaňové“.