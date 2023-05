V Česku platí mimoriadne riziko napadnutia kliešťom, zamorené je celé územie

„Nevstupujte voľne do listnatých a zmiešaných lesov, pohyb len na spevnených cestách,“ upozornili meteorológovia na sociálnej sieti Twitter. Dôraz kladú aj na použitie repelentu a kontrolu tela ráno aj večer. Zároveň odporúčajú sledovať ďalší vývoj.

Začiatok sezóny kliešťov podľa ČHMÚ úzko súvisí s počasím. Pri krátkych a miernych zimách je podľa meteorológov nutné počítať so skorou aktivitou kliešťov. „Najväčší výskyt kliešťov pozorujeme v období od marca do júna, s hlavným vrcholom v máji, druhý vrchol prichádza na jeseň a trvá do príchodu prvých mrazov,“ vysvetlili meteorológovia.

Index aktivity kliešťov je pre najbližšie tri dni na piatom, teda najvyššom stupni rizika. Táto hodnota ukazuje podiel kliešťov na danom mieste, ktoré sú pripravené napadnúť hostiteľa. Pri ich vyššej aktivite je väčšie riziko, že ľudí nakazia niektorým z ochorení, ktoré prenášajú - kliešťovou encefalitídou či lymskou boreliózou.

Kliešťová encefalitída je akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Medzi jeho dlhodobé následky patria napríklad bolesti hlavy, únava, porucha pamäti či ochrnutie. V rizikových prípadoch môže skončiť úmrtím.

Lymská borelióza sa zo začiatku prejavuje typickými kožnými zmenami, keď koža okolo miesta vpichu sčervená, pričom začervenanie sa šíri do okolia a zároveň centrum bledne. Postupne sa môže pridružiť zvýšená teplota, únava či bolesti svalov a kĺbov. Neskôr patrí k prejavom najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny či zápaly kĺbov a očnej rohovky.

(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bre