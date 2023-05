Biden a McCarthy sa definitívne dohodli na zvýšení dlhového stropu USA

„Predseda McCarthy a ja sme dosiahli dvojstrannú dohodu o rozpočte, ktorá zabráni najhoršej kríze — prvej platobnej neschopnosti v dejinách našej krajiny,“ napísal Biden v nedeľu na Twitteri. Dohodu označil za „dobrú správu“ pre americký ľud.

Novinárom v Bielom dome Biden predtým povedal, že dohoda „odstraňuje hrozbu katastrofického zlyhania, chráni naše ťažko vydobyté a historické oživenie ekonomiky a... predstavuje kompromis, ktorý znamená, že nikto nedostal všetko, čo chcel“.

Zároveň vyzval obe komory Kongresu, aby dohodu okamžite schválil. Hlasovanie je naplánované na stredu. V Snemovni reprezentantov majú republikáni väčšinu 222 ku 213 hlasom. Demokrati ovládajú Senát pomerom hlasov 51 ku 49.

Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že v prípade nezvýšenia dlhového stropu by sa USA mohli dostať do platobnej neschopnosti 5. júna. Tento spor dokonca prinútil Bidena k predčasnému návratu z cesty do zahraničia.

Návrh vyvolal kritiku zo strany republikánskych zástancov tvrdej línie aj progresívnych demokratov. Republikánski hardlineri v Snemovni reprezentantov avizovali, že sa pokúsia prijatie dohody zablokovať. Progresívni demokrati v oboch komorách už skôr uviedli, že nepodporujú dohodu, ktorá zavádza dodatočné podmienky pre niektoré štátne sociálne dávky.

McCarthy však vyhrážky z vlastných radov odmietol a tvrdí, že viac ako 95 percent republikánov v Snemovni reprezentantov je dohodou „naskrze nadšených“.