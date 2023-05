Toto si musíte obliecť do lietadla, ak sa chcete dobre vyspať

Mladá cestovateľka prezradila svoj trik, ako sa dobre vyspať v lietadle. Veľa ľudí má problém zaspať počas letu, no táto žena pozná šikovný trik, ako sa vyspať do krásy. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti poradila všetkým cestujúcim, aby si do lietadla zobrali mikinu s kapucňou a nasadili si šiltovku.

Ako predviedla na záberoch, mikinu si obliekla tak, aby mala kapucňu vpredu a následne si ju natiahla na šiltovku na hlave. Vďaka tomu je možné úplne sa izolovať od svetla a ruchov v lietadle. Ide o zaujímavú alternatívu, ak vám vadí nosiť masku na oči. Niektorí komentujúci však poukázali na to, že by ste kapucňu nemali mať príliš blízko k tvári, aby ste sa nedusili.

Video: Takto vám v lietadle poslúži mikina a šiltovka