Opitý vodič zrazil 8-ročného chlapca. Muž tvrdil, že nešoféroval, svoju výpoveď neskôr zmenil

V Dolných Obdokovciach došlo k nehode, pri ktorej 62-ročný muž pod vplyvom alkoholu zrazil osemročného chlapca. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti.

Na miesto udalosti sa po oznámení dostavila policajná hliadka z Obvodného oddelenia PZ Nitra východ a PMJ. Pri komunikácii s policajtmi sa podozrivý muž najprv snažil zaprieť, že by za volantom sedel, no neskôr priznal, že mohol šoférovať on.

„Následne sa policajti spojili so svedkami, pričom jedna pani incident priamo videla a potvrdila, že muž viedol osobné motorové vozidlo v tom čase a jazdil zo strany na stranu a aj to, že narazil do osemročného chlapca, ktorý spadol na zem,” píše polícia na Facebooku. Druhý svedok povedal, že má k dispozícii kamerový záznam udalosti.

Po nehode bola chlapcovi poskytnutá prvá pomoc a následne bol prevezený do nitrianskej nemocnice na ďalšie ošetrenie. Polícia vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá odhalila 2,81 promile alkoholu v krvi.

Záznamy z operačného strediska navyše ukázali, že muž mal v minulosti zákaz riadenia motorových vozidiel. Aj keď mu tento zákaz už skončil, nemal šoférovať, pretože sa nepodrobil nariadenému zdravotnému vyšetreniu týkajúcemu sa závislosti od alkoholu.

Po incidente bol podozrivý predvedený na Obvodné oddelenie PZ, kde sa vykonávajú ďalšie procesné úkony v súvislosti s týmto prípadom.