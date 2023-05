Polícia pátra po páchateľoch, ktorí poškodili viacero kobiek

POKÚSILI SA DOSTAŤ DO KOBIEK, NO NEVYŠLO IM TO POZNÁTE ICH? DAJTE NÁM VEDIEŤ Policajti piateho bratislavského okresu vykonávajú šetrenie protiprávneho konania na úseku majetku, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia. Tí dňa 18.05.2023 v čase okolo 17:00 h v priestoroch podzemných garáží na Muchovom námestí neznámym spôsobom a predmetom poškodili kovové vložky na dverách viacerých kobiek. Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov na priloženom videu, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.