Dubovcová nevylúčila stiahnutie zmeny Trestného zákona z parlamentu

„Myslím, že to bude závisieť od toho, ako bude prebiehať rokovanie v pléne Národnej rady SR aj počas druhého čítania a aké návrhy prídu na zmenu alebo na zapracovanie do zákona. Ak to budú také návrhy poslancov, ktoré vychýlia ten zákon z podstaty, pre ktorú sme ho predkladali, tak potom by som ho vzala späť,“ povedala Dubovcová. Dodala, že Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR bude o stiahnutí rozhodovať v „priamom prenose počas rokovania parlamentu“.

Novela Trestného zákona okrem iného kladie dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti má byť najväčšou novelou Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005.