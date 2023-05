Recyklované plasty môžu byť škodlivejšie než obyčajné, tvrdí Greenpeace

V stredu na to upozornila organizácia Greenpeace, informuje denník The Guardian.

„Plasty sú vo svojej podstate nekompatibilné s obehovým hospodárstvom,“ uvádza Greenpeace v súhrnnej správe o výskume, podľa ktorého sú recyklované plasty ešte škodlivejšie, než plasty, ktoré neprešli recykláciou. Ďalší výskum zase preukázal, že proces recyklácie plastov spôsobuje, že do vzduchu sa dostávajú čiastočky mikroplastov.

Správa Greenpeace bola zverejnená v čase, keď svetoví lídri začínajú ďalšie kolo rokovaní o potenciálnej globálnej dohode o plastoch. Vlani sa totiž zaviazali, že v priebehu dvoch rokov sa im podarí dosiahnuť práve záväznú dohodu o celom „životnom cykle“ plastov od výroby až po ich likvidáciu.

„Odvetvie výroby plastov vrátane petrochemického priemyslu, fosílnych palív či výroby spotrebného tovaru sa snaží recyklovanie plastov pasovať za riešenie krízy znečistenia plastmi,“ uviedol Greenpeace. Dodal však, že „toxicita plastov recyklovaním narastá“ a „jediným skutočným riešením je masívne obmedzenie ich výroby ako takej“.

The Guardian pripomína, že od 50. rokov minulého storočia sa vyrobilo osem miliárd ton plastov. V správe organizácie Greenpeace sa píše, že sa recykluje len deväť percent z celkového množstva vyprodukovaných plastov. Zároveň tie plasty, ktoré procesom recyklácie prejdú, majú v konečnom dôsledku ešte vyššiu koncentráciu škodlivých chemikálií, čím predstavujú pre ľudí, živočíchy a životné prostredie ešte väčšie riziko.

Výroba plastov sa do roku 2060 s najväčšou pravdepodobnosťou strojnásobí. Greenpeace preto vyzýva na urýchlené dosiahnutie dohody o plastoch, ktorá by ich produkciu značne obmedzila. Už existujúce plasty by sa zároveň mali využívať čo najdlhšie.