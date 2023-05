Heger: Poslanci dnes v parlamente zaťali sekeru 600 miliónov eur. Ľudia to zaplatia zo svojich daní

Vyplýva to z reakcií strán na novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Parlamentné hnutie OĽANO schválenie novely víta. „Chcem poďakovať všetkým, ktorí podporili tento návrh zákona. Mrzí ma, že sa nepridali aj tí ostatní, ktorí nehlasovali. Je to pekný krok voči dôchodcom. Téma ´nepomoci´ dôchodcom teraz musí zmiznúť,“ povedal na brífingu líder hnutia Igor Matovič.

„Toto je konkrétna pomoc ľuďom, toto je skutočná sociálna demokracia. Štát musí byť v ťažkých časoch schopný pomôcť tým najslabším, medzi ktorých seniori určite patria. Každý z nich bude mať o vyše 10 % vyšší dôchodok už od júla, aby sa mohol ľahšie vyrovnať s drastickým zdražovaním,“ vyhlásil líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

„Všetci okrem poslancov za stranu Demokrati dnes v parlamente, žiaľ, zaťali odhadom sekeru 600 miliónov eur. Je to maximálne nezodpovedné, každý rád rozdáva, ale zodpovedný človek musí povedať z čoho. Opäť raz to zaplatia ľudia zo svojich daní. Bude nám to chýbať pri obnove nemocníc, škôlok či pri stavbe ciest,“ reagoval predseda (mimoparlamentnej) strany Demokrati Eduard Heger.

Z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Sme rodina, ktorú NR SR v utorok definitívne schválila aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi vyplýva, že dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. V záverečnom hlasovaní prešiel aj návrh Erika Tomáša (nezaradený) na skoršiu možnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov už od 1. júla tohto roka. Doteraz platné predpisy umožňovali zohľadniť vysokú infláciu v dôchodkoch počas roka až od 1. januára 2024.