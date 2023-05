Slovenskí hokejisti zdolali Nórov, o postupe však rozhodne večerný zápas

Dotiahli sa tak na Lotyšsko, no na prienik do štvrťfinále potrebujú, aby domáci výber nebodoval v záverečnom skupinovom stretnutí proti už istému víťazovi Švajčiarsku (19.20 SELČ).

Slováci sa dostali na štvrté miesto tabuľky pred Lotyšov vďaka vzájomnému duelu, ktorý vyhrali tesne 2:1. Oba tímy mali pred večerným duelom na konte 11 bodov. Tím Craiga Ramsayho v základnej skupine zdolal aj Slovinsko (1:0), prehral s Českom 2:3, Švajčiarskom 2:4 a po bode uhral s Kazachstanom (3:4 pp a sn) a Kanadou (1:2 pp a sn).

Ramsayho zverenci rozhodli o svojom triumfe nad Nórmi v úvodnom dejstve, mali doň skvelý vstup a už vo ôsmej minúte viedli 2:0 vďaka gólom kapitána Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika. V závere tretiny predviedol svoju rýchlosť Róbert Lantoši a bolo 3:0. Nóri v prostrednej časti znížili, no Slovensko si potrebné tri body postrážilo a udržalo si nádej na štvrťfinále. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Richard Pánik.



záverečný 7. zápas A-skupiny:

Slovensko - Nórsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 4. Hrivík (Pánik, Regenda), 8. Cehlárik (Rosandič, Kňažko), 16. Lantoši (Gajdoš), 59. Pánik - 24. Vikingstad (Berg-Paulsen, T. Olsen). Rozhodovali: Bloski (Kan.), Hunnius (Nem.) - Cattaneo (Švaj.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4170 divákov.

Slovensko: Škorvánek - Nemec, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Kňažko, Gajdoš, Jánošík - Pánik, Hrivík, Regenda - Kelemen, Hudáček, Cehlárik - Lantoši, Sukeľ, Kudrna - Lunter, Čacho, Tamáši

Nórsko: Haukeland - Hansen, Lilleberg, Engeland Andersen, Johannesen, Kaasastul, Krogdalh - T. Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Martinsen, Trettenes, Olimb - E. Salsten, Haga, Olden - Vesterheim, H. Salsten, Hoff - Steen



Slováci nastúpili do duelu s povinnosťou vyhrať, Nórom už v podstate o nič nešlo a navyše mali v nohách senzačné pondelkové víťazstvo nad Kanadou. Ramsayho tím odštartoval opatrne a i keď súpera do vážnejšej šance nepustil, takmer inkasoval. Lillebergovo nahodenie z ľavej strany totiž tečoval Cehlárik a potom sa odrazilo od Škorvánka do žŕdky. Boli to však Slováci, ktorí otvorili skóre. V 4. minúte prešiel po pravej strane do pásma Regenda, vyhral súboj pri mantineli, prihral Pánikovi a ten spoza bránky našiel kapitána Hrivíka - 1:0. Bola to prvá strela tímu na bránku. V 7. minúte prešiel obranca Engeland Andersen z vlastného pásma až pred Škorvánka, ktorému opäť pomohla žŕdka. Inak však Slováci súpera takmer do ničoho nepúšťali, mali lepší pohyb a boli silnejší v súbojoch. Navyše mali výbornú efektivitu, keď z ôsmich striel premenili až tri na góly. V 8. minúte sa po Rosandičovej strele presadil z dorážky Cehlárik a v 16. minúte predviedol svoju rýchlosť Lantoši, ktorý prešiel po pravej strane a vyšla mu kľučka na bekhend - 3:0. Ešte predtým mali prečíslenie Hudáček s Cehlárikom a prvý menovaný mohol skórovať aj v závere tretiny pri presilovke, no nevyšlo mu zakončenie.

Druhé dejstvo odštartovalo vlažne, v nízkom tempe a Slovensko dalo súperovi príliš veľa priestoru. Trest prišiel v 24. minúte, keď za bránkou nepokryli T. Olsena ani Berga-Paulsena, ten prihral Vikingstadovi medzi štyroch súperov, ktorí jeho pohyb vôbec nezachytili - 1:3. Toto varovanie nestačilo, v 25. minúte fauloval Ivan a T. Olsen takmer vyrovnal. Skóre sa nezmenilo ani na druhej strane, keď v závere oslabenia ušiel Pánik, ale nevyšiel mu blafák medzi nohy. V úvodných minútach druhej časti sa zranil Grman a Slovensko tak hralo na siedmich bekov. Nóri mali za prvých šesť minút druhého dejstva viac striel ako za celé prvé (7:6) a Škorvánek mal plné ruky práce. Severania hrali oproti prvej časti podstatne lepšie. Slovenský brankár si poradil so strelami Vikingstad a Olimba, na druhej strane Haukeland pokryl brejk Cehlárika s Hudáčkom. Slováci však od polovice tretiny opäť kontrolovali priebeh a po aktivite štvrtej lajny si zahrali ďalšiu presilovku, ani tú však nevyužili.

V tretej časti sa hralo dlho bez prerušenia i väčších šancí. V 45. minúte spravil Hrivík kľučku navyše, o niečo neskôr Lantošiho strela minula. Na druhej strane Hansen od mantinelu vyskúšal Škorvánka, slovenský brankár s jeho pokusom nemal problémy. Nóri sa pred neho dostávali len sporadicky a tak Ramsayho zverenci postupne ukrajovali minúty. V 49. mohli pridať štvrtý gól, no Sukeľ s Lantošim nepremenili prečíslenie, keď druhý menovaný nedokázal zodvihnúť puk nad betón. Šance pridať poistku mali aj Pánik s Nemcom, ale v dobrých pozíciách namierili len do brankára. Nóri to na záverečných 3:24 minúty skúsili bez brankára, risk im nevyšiel a skóre uzavrel do prázdnej bránky Pánik - 4:1.