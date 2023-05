Obete nezákonných sterilizácií by mohli dostať odškodné 5000 eur

Na základe žiadosti by o jeho prideľovaní rozhodovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Nárok na odškodnenie by si mohli obete uplatniť do konca roka 2025, inak zanikne. Vyplýva to z návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„Zámerom navrhovateľa je snaha o uzavretie ľudskoprávnej a spoločenskej témy, v súvislosti s ktorou sa uznesením vlády SR číslo 674 z dňa 24. novembra 2021 vláda Slovenskej republiky ospravedlnila za sterilizácie žien v rozpore s právom a odsúdila porušovanie ľudských práv dotknutých žien,“ vysvetlil Peter Pollák (OĽANO), ktorý návrh predložil.

Žiadosť by mala obsahovať opis rozhodujúcich okolností, za ktorých došlo k výkonu sterilizácie, a to najmä označenie zdravotníckeho zariadenia a časového údaja, kedy došlo k sterilizácii. K žiadosti by sa mal pripojiť výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo iné doklady preukazujúce skutočnosti, že došlo k výkonu sterilizácie v rozpore s právom.

„S ohľadom na značný časový odstup od výkonu zdravotného úkonu sterilizácie a dôvodný predpoklad o skartácii príslušnej zdravotnej dokumentácie a s tým súvisiacou nemožnosťou pre žiadateľov zabezpečenia potrebnej dokumentácie na preukázanie nároku na odškodnenie zákon stanovuje ako možnosť dôveryhodného preukázania nároku aj vyjadrenie žiadateľa, ktoré bude možné vyvrátiť len existenciou spochybňujúcich dôkazov,“ doplnil poslanec.

Žiadosti by mali okrem ministerstva prijímať aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrum právnej pomoci. Zároveň by mali poskytovať asistenciu žiadateľom pri podaní žiadosti a pri jej doplnení.

Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.