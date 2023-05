Video: Stevard pobláznil internet. Ľudia chcú, aby mu za toto zvýšili plat

Používateľ TikTok Joey MacNeer zachytil jedinečnú demonštráciu bezpečnosti stevarda JetBlue Airways. Video pobláznilo internet, väčšina si myslí, že by mal vymeniť kariéru v leteckej spoločnosti za Broadway.

V 20-sekundovom videu, ktorý už od štvrtkového zverejnenia zaznamenal 4,6 milióna videní, stevard predvádza tanečnú rutinu, ktorú si nemôžete nechať ujsť. Pri ukážke obliekania bezpečnostnej vesty pritom predvádza zábavné pohyby.

S hladkou prácou nôh, pantomímou a vyvalenými očami ukončí predstavenie tým, že vkĺzne na pracovisko obsluhy a zmizne za ním pri zmienke o dvoch núdzových východoch lietadla.

MacNeer bol zo stevarda nadšený a povedal, že mu skutočne spríjemnil cestu z Newarku do Tampy. „Naozaj by mal byť tvárou reklám pre JetBlue, úprimne," povedal MacNeer pre The Post.

Hoci podľa videa boli pasažieri ticho, na internete sa stal hitom. Mnohí ľudia dokonca požadujú od leteckej spoločnosti, aby mu zvýšili plat.

Bohužiaľ, Newyorčania budú mať zrejme menej šancí vidieť Petra vystupovať naživo. Spoločnosť JetBlue totiž nedávno oznámila, že toto leto zníži odlety z letísk v New Yorku o 10 %, informuje The Post.