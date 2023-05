Polícia vypátrala dve maloleté dievčatá, ktoré v Košiciach ušli vychovávateľke

Nájsť sa ich podarilo v mestskej časti Západ v blízkosti jedného z nákupných centier. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Všetky deti, ktoré v pondelok ráno ušli vychovávateľke, keď ich ráno odprevádzala do školy, sú už teda vypátrané a boli odovzdané kompetentným osobám v centre,“ uviedla.

Pracovníčka košického centra, ktoré poskytuje sociálnu pomoc, v pondelok ráno oznámila, že celkovo päť detí ušlo vychovávateľke. Okrem dvoch dievčat to boli traja chlapci, jeden vo veku osem a dvaja vo veku 12 rokov. „Deti sa po vyjdení z centra rozutekali, do centra sa nevrátili a neprišli ani do školy. Polícia ihneď po prijatí oznámenia vyhlásila po deťoch pátranie, začala po nich intenzívne pátrať a vykonávať previerky na miestach ich predpokladaného výskytu,“ informovala Ivanová.

Troch chlapcov vypátrali príslušníci PZ ešte v pondelok krátko pred 14.30 h.