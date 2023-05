Poslanci budú najbližšie dni rokovať dlhšie, vo štvrtok ukončia schôdzu

Plénum o tom rozhodlo v utorok dopoludnia, keď odsúhlasilo procedurálny návrh Juraja Krúpu (SaS).

Okrem toho poslanci predĺžili rokovací čas na najbližšie dni. V utorok a stredu (24. 5.) budú rokovať až do 20.00 h. V stredu a štvrtok začnú rokovanie už ráno o 8.00 h miesto o 9.00 h. Upravili aj termíny hlasovaní. V utorok o 17.00 h hlasovať nebudú. V stredu budú hlasovať len o 11.00 h a vo štvrtok až o 17.00 h. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia.

Do programu schôdze zároveň pribudol nový bod, ktorým by mal parlament zaviazať vládu, aby návrh štátneho rozpočtu predložila skôr, nie až 15. októbra. O návrhu uznesenia by sa malo rokovať v stredu o 14.00 h.