Organizácie znovu vyzývajú poslancov na odmietnutie zákazu nedeľného predaja

Pripomenul, že schôdza NR SR sa mala podľa pôvodnej dohody poslancov skončiť už v piatok (19. 5.) a všetky neprerokované body sa mali presunúť na poslednú riadnu schôdzu v tomto volebnom období, ktorá sa uskutoční v júni. „Neprerokované body v tomto momente zahŕňajú prevažne populistické a nepremyslené opatrenia. Keďže väčšina z nich je v prvom čítaní, presunutím na jún by prakticky stratili šancu na včasné prerokovanie a úspech,“ vysvetlil Kužma. Poslanci sa však nakoniec dohodli, že rokovať budú aj tento týždeň, čím vniesli druhý dych rôznym návrhom zákonov vrátane návrhu na obmedzenie nedeľného predaja.

„Ako signatári výzvy #ZaOtvoreneNedele jednoznačne upozorňujeme, že zákaz neprospeje nikomu - ani spotrebiteľom, ani zamestnancom, ani podnikateľom a v konečnom dôsledku ani štátu,“ zdôraznil Kužma. Do výzvy sa podľa neho zapojili Inštitút moderného spotrebiteľa, Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, INESS, INEKO, Podnikateľská aliancia Slovenska, Bratislava Policy Institute, GANT, EXIsport, Super zoo, NAY, Panta Rhei, Manufaktura a Tesco.

Podčiarkol, že podľa signatárov by zákaz nedeľného nakupovania pre spotrebiteľov znamenal zhoršenie dostupnosti tovarov a služieb, ktoré by zároveň mohli zdražieť. Pre zamestnancov by zákaz znamenal buď stratu pracovných miest, alebo by sa im dôsledkom straty príplatkov za prácu v nedeľu znížil príjem a zákaz by mal osobitný dopad na brigádujúcich študentov, ktorí okrem víkendu veľa iných možností na privyrobenie nemajú. Obchodníkom by sa zas znížili tržby, čo by pre štát znamenalo menší výber dane z pridanej hodnoty a cez pokles platov aj výber dane z príjmu a sociálnych či zdravotných odvodov.

„Aj štáty, ktoré zákaz nedeľného nakupovania majú, si vlastne uvedomujú, aké nepotrebné a škodlivé opatrenie to je. V Chorvátsku práve podobné obmedzenia zavádzajú do praxe a rovno povedali, že obchodníci si môžu vybrať 16 nedieľ, keď zostanú otvorení. Poľsko má tiež sedem nedieľ v roku, počas ktorých je nedeľné nakupovanie dovolené. Ak teda hneď pri zavádzaní opatrenia zákonodarca rozmýšľa nad tým, ako ho obísť, asi nie je tak prínosné,“ uzatvoril Kužma. Iniciatíva #ZaOtvoreneNedele preto opätovne vyzýva poslancov, aby tento návrh odmietli.