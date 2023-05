Someliérka odhalila bežnú chybu pri uskladnení nedopitého vína: Takto nápoj znehodnotíte

Someliérka Warner Boin odhalila bežnú chybu, ktorú ľudia pri pití a skladovaní vína robia, a tiež to, ako sa jej dá vyhnúť.

Warner Boin na sociálnej sieti TikTok prezradila, prečo by milovníci vína nikdy nemali dávať korkovú zátku späť na nedopitú fľašu.

Ak vložíte korkovú zátku späť do fľaše, ktorá je poloprázdna, ľahšie bude do nej prechádzať kyslík, povedala vo videu. Korok je pórovitý, teda má drobné otvory, ktoré umožňujú prúdenie kyslíka cez predmet, čo znamená, že do poloprázdnej fľaše sa dostane ešte viac vzduchu.

Príliš veľa kyslíka vo fľaši vína môže zničiť zložité chute vo fľaši vína.

Warner ponúkla aj alternatívny spôsob, ako uskladniť nedopité vína bez toho, aby bolo vystavené vplyvu vzduchu. Dôležité je podľa nej znížiť pomer kyslíka k vínu. „Odporúčam zaváraciu fľašu. Všetko, čo musíte urobiť, je vziať akékoľvek víno, ktoré vám zostalo, a naliať ho do zaváracej fľaše. Alebo do akejkoľvek vzduchotesnej nádoby.“

Povedala, že v zúfalých časoch použila nádobu na kombuchu, ktorú vyčistila. Stačí len nádobu uzavrieť vekom a víno bude chránené.

Podľa Warner je to overený trik a bude ho naďalej odporúčať, pretože víno udrží čerstvé niekoľko dní po prvom otvorení fľaše.