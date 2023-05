Grécky premiér žiada nové voľby

„Smerujeme k novým voľbám... Čo najskôr,“ povedal prezidentke Katerine Sakellaropulosovej s tým, že sformovanie novej vlády je s ohľadom na rozloženie síl v novozvolenom parlamente nemožné.

Konzervatívna strana Nová demokracia (ND) Mitsotakisa sa so ziskom 40,8 percenta hlasov stala jasným víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Grécku.

Ľavicová strana Syriza Alexisa Tsiprasa, ktorá bola považovaná za najperspektívnejšieho protivníka ND, dostala len 20,1 percenta hlasov, čo je približne o 11 percentuálnych bodov menej ako vo voľbách v roku 2019. Z 59 volebných obvodov získala ľavica iba jeden, zvyšok pripadol Novej demokracii.

Mitsotakis však nemá dostatok hlasov na zostavenie jednofarebnej vlády. Ešte pred štyrmi rokmi by mu na to stačilo aj 41 percent hlasov, podľa nových pravidiel by musel získať okolo 48 percent.

Keďže sú však názorové rozdiely medzi ND a ďalšími stranami priveľké, Mitsotakis sa spolieha na ďalšie voľby, v ktorých víťazná strana získa v 300-člennom parlamente automaticky bonusové mandáty.

Prezidentka Sakellaropulosová dá každej z troch najsilnejších strán tri dni na zostavenie koaličnej vlády. Ak všetky zlyhajú, bude vymenovaná dočasná vláda, ktorá krajinu dovedie k novým voľbám.