Na Everest prvýkrát vystúpil človek s nohami amputovanými nad kolenami

Ako prvý človek s nohami amputovanými nad kolenami zdolal najvyššiu horu sveta Mount Everest. Uviedla to v nedeľu agentúra PA.

Budha Magar dorazil pod Everest 17. apríla, presne 13 rokov po tom, čo mu výbušné zariadenie v Afganistane odtrhlo obe nohy. Na dosiahnutie vrcholu však musel čakať do 19. mája a 18 dní bol nútený stráviť čakaním v základnom tábore, kým sa počasie neumúdri.

Počas výstupu on a jeho tím videli, ako z hory znášajú dve mŕtve telá.

BREAKING NEWS – Hari Budha Magar creates history as he successfully conquers Everest

At around 3pm on May 19th, Hari stood victorious atop the world’s tallest mountain as the first ever double above-knee amputee to scale Mt Everest.



Thirteen years after losing his legs in… pic.twitter.com/a24j5ZYkvo