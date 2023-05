Guterres: Pokrok dosiahnutý vo svetovom zdravotníctve je ohrozený

Generálny tajomník OSN António Guterres to povedal v nedeľu v Ženeve, kde sa začalo každoročné Svetové zdravotnícke zhromaždenie, ktoré je vrcholným rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Správu priniesla tlačová agentúra DPA.

„Pokrok je ohrozený,“ povedal vo videoodkaze šéf OSN, pod ktorú patrí WHO, na úvod 76. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Bude trvať do 30. mája.

Guterres a ďalší poprední politici vyzvali na podniknutie opatrení, ktoré zaistia cenovo dostupnú základnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých ľudí na svete. Navyše apelovali, že sa už treba pripraviť aj na zvládnutie budúcich pandémií.

V prvom kole rozhovorov za posledné tri roky bude 194 členských krajín WHO diskutovať o tom, ako dosiahnuť prístup k základnej zdravotnej starostlivosti pre osem miliárd občanov sveta, a členské štáty predložia svoj rozpočet na roky 2024-25. WHO neorganizovala výročné zhromaždenia pre pandémiu koronavírusu a nákazu opičích kiahní.

WHO si pripomína 75 rokov od svojho založenia. Počas tohto obdobia sa dramaticky zvýšila priemerná dĺžka života a veľký pokrok nastal aj v boji proti detskej úmrtnosti a nákazlivým chorobám, uviedol Guterres.

„Koniec COVIDu-19 ako globálnej zdravotnej núdze nie je len koncom zlého sna, z ktorého sme sa zobudili,“ uviedol vo vopred zverejnenom príhovore generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Je čas pustiť sa do rokovaní o celosvetovej dohode o boji proti pandémiám, ktorá by účinnejšie chránila ľudstvo pred výskytom a šírením nákazlivých chorôb, povedal Tedros. Návrh takejto dohody má byť pripravený do roku 2024.

Cieľom je rýchlejšie zastaviť infekcie a spravodlivejšie rozdeľovať ochranné materiály, očkovacie látky a lieky.

„V prístupe k zdravotným službám existujú obrovské rozdiely, medzi krajinami a v rámci nich. To platí aj o komunitách,“ upozornil Tedros.

V centre tohtoročného zhromaždenia je nespravodlivosť v zabezpečení zdravotnej starostlivosti v bohatých a chudobných krajinách. Očakáva sa, že povinné príspevky členských štátov sa zvýšia. Doteraz sa WHO pri vykonávaní svojich mnohých úloh spoliehala na dobrovoľné príspevky.