Video: Používate mobil na koncerte? Toto sa vám môže stať s fotoaparátom

Natáčanie koncertov na mobil a fotografovanie vystupujúcich interpretov je dnes bežným javom väčšiny kultúrnych podujatí. Máloktoré z nich však fanúšikovia opúšťajú sklamaní kvôli poškodenej elektronike.

Jeden z účastníkov koncertu talianskeho repera známeho pod umeleckým menom Geolier na YouTube zverejnil záznam, na ktorom ukazuje, ako mu laser nasmerovaný na publikum poškodil šošovku.

Záznam je v prvých sekundách ukážky bezchybný, čo sa však zmení, keď fotoaparát zasiahne laserový lúč. V tom okamihu sa na obrazovke vytvoria zvislé pruhy, ktoré sú prejavom trvalého poškodenia.

Používatelia YouTube v sekcii komentárov správne poznamenali, že lasery s takouto intenzitou by sa na koncertoch vôbec nemali používať, prípadne by nemali byť nasmerované do publika. V najhoršom prípade totiž môžu prítomným poškodiť zrak.