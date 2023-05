Slováci v zápase zdolali Slovincov, pripisujeme si tri body

Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Slovinskom 1:0 v nedeľňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v Rige. Jediný gól duelu strelil v 21. minúte Richard Pánik.

Slováci si víťazstvom udržali šancu na postup do štvrťfinále. Pre Slovincov znamená prehra so Slovenskom definitívnu istotu zostupu do A-skupiny I. divízie MS.

Slováci sú priebežne na piatej priečke a na štvrté Lotyšsko strácajú tri body. Toto manko môžu zmazať v prípade víťazstva vo svojom poslednom zápase proti Nórsku, pričom na postup budú potrebovať aj víťazstvo Švajčiarov proti Lotyšom za tri body.

V stretnutí proti Slovinsku sa do zostavy SR po zdravotných problémoch vrátili útočník Peter Cehlárik a obranca Mário Grman, nedostali sa do nej útočníci Martin Chromiak a Alex Tamáši. Slováci mali v prvej tretine streleckú prevahu, no gól dosiahli až v úvode druhej časti, keď sa po úniku presadil Richard Pánik. Napriek viacerým šanciam na oboch stranách to bol napokon jediný gól zápasu. V bránke slovenského tímu nastúpil Stanislav Škorvánek, ktorý dosiahol svoje prvé čisté konto na MS.

Slováci odohrajú posledný šiesty zápas v základnej skupine v utorok od 11.20 SELČ proti Nórsku. Slovinci uzavrú svoje účinkovanie na MS v Rige duelom s Kazachstanom v pondelok od 19.20.

B-skupina:

Slovinsko - Slovensko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 21. Pánik (Regenda, Koch). Rozhodovali: Bjork (Švéd.), Bloski (Kan.) - Davis (USA), Kroyer (Dán.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4460 divákov.

Slovinsko: Gračnar - Pavlin, Gregorc, Crnovič, Magovac, Masič, Podlipnik, Stebih - Verlič, Jeglič, Urbas - Kuralt, Tičar, Sabolič - Pance, Simšič, Drozg - Maver, Tomaževič, Ograjensek

Slovensko: Škorvánek - Nemec, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Regenda - Lantoši, Hudáček, Cehlárik - Kelemen, Sukeľ, Kudrna - Lunter, Čacho, Okuliar

Slovenský tím nastúpil s cieľom získať tri body, ktoré by znamenali udržanie nádeje na postup do štvrťfinále. V úvodnej tretine bol strelecky aktívnejší než súper, avšak bez gólovej radosti. V 6. minúte Lunter nezužitkoval odrazený puk po strele Okuliara a ku gólu neviedla ani presilovka od 11. minúty, v ktorej Slováci neprekvapili súpera. Po nej mal sľubnú šancu Slovincov Sabolič, ale Škorvánek podržal svoj tím. Slovenský brankár sa vyznamenal aj v 19. minúte po chybe v defenzíve, keď zmaril príležitosť Maverovi.

Už po 15 sekundách druhej časti Regenda vysunul Pánika, ktorý sa dostal za obranu Slovincov a strelou švihom prekonal Gračnara - 0:1. Od 26. minúty hral slovenský tím prvýkrát v zápase v oslabení, ale neinkasovali ani po strele Verliča, ktorý osamotený zblízka netrafil bránku. V polovici prostrednej časti sa do úniku dostal Hudáček, ale neuspel rovnako ako na opačnej strane Urbas. Rušný záver druhej tretiny priniesol druhú presilovku Slovincov, v ktorej mohli Slováci pridať druhý gól, ale Sukeľ neuspel po samostatnom úniku. Gračnar neinkasoval ani po následnej šanci Hudáčka.

Slováci sa v úvode tretej tretiny nestiahli do defenzívy, ale snažili sa hrať jednoducho a ohrozovať Gračnarovu bránku. V 46. minúte ho neprekonal Pánik, Slovinci odpovedali žŕdkou po strele Urbasa. Slovinci sa viackrát dostali do útočného pásma, ale v ňom im chýbal moment prekvapenia a nebezpečnejšia streľba. V závere Slovinci vystupňovali tlak, pred Škorvánkom to „horelo,“ ale gól nedosiahol ani Sabolič, ktorý neuspel strelou z ostrého uhla.

tabuľka:

1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 22:4 15

2. Česko 5 4 0 1 0 19:9 13

3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11

4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11

----------------------------------

5. SLOVENSKO 6 2 0 2 2 11:14 8

6. Kazachstan 6 0 2 0 4 10:28 4

7. Nórsko 5 1 0 1 3 5:11 4

----------------------------------

8. Slovinsko 6 0 0 0 6 6:23 0