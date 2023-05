Klimatickí aktivisti naliali čiernu tekutinu do svetoznámej Fontány di Trevi v Ríme

Do slávnej Fontány di Trevi v Ríme naliali čiernu tekutinu vyrobenú zo zriedeného rastlinného uhlia. TASR prevzala správu z talianskej tlačovej agentúry ANSA.

Skupina približne desiatich ľudí sa tiež postavila priamo do fontány a držala pútač s textom „Nebudeme platiť za fosílne palivá“. Bol to odkaz na kampaň za zastavenie investovania verejných peňazí, ako aj dotácií do fosílnych palív. Podľa hnutia Posledná generácia (taliansky: Ultima Generazione) sú práve fosílne palivá zodpovedné za emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú krízu.

„Naša krajina umiera,“ skandovali medzi urážkami turistov a okoloidúcich, potom zasiahla polícia.

Protest sa konal po niekoľkých podobných akciách občianskej neposlušnosti z posledných týždňov v Taliansku, ktoré majú pritiahnuť pozornosť na klimatickú krízu.

Protestujúci sa v nedeľu konkrétne zmienili aj o krutých záplavách a zosuvoch pôdy v regióne Emilia Romagna na severe Talianska, vyvolaných novou vlnou extrémneho počasia, ktoré vedci spájajú s globálnym otepľovaním.