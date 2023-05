Spojeným štátom hrozí bankrot, Biden chce čo najskôr rokovať s McCarthym

Biden tak reagoval na informácie o doterajšom neúspechu rokovaní, v dôsledku čoho USA hrozí vyhlásenie bankrotu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Biden v strede týždňa odcestoval na samit lídrov skupiny G7 do Japonska, jeho tím však naďalej rokoval s republikánmi zo Snemovne reprezentantov. V piatok (19. 5.) však hlavný vyjednávač republikánov oznámil, že k pokroku nedošlo a rokovania sa pozastavili. Po tom, ako vyjednávači za Biely dom Bidena informovali o neúspechu rokovaní, chce prezident šance na dohodu zvýšiť a v nedeľu rokovať so šéfom Snemovne reprezentantov. „Budeme mať možnosť o tom diskutovať ešte dnes,“ povedal Biden v nedeľu novinárom.

Spojeným štátom zostáva menej než dva týždne do obdobia, keď podľa ministerstva financií federálna vláda nebude mať v dôsledku stanoveného dlhového stropu dosť peňazí na splnenie všetkých finančných záväzkov. To by znamenalo odštartovanie defaultu, ktorý môže viesť k chaosu na finančných trhoch a prudkému zvýšeniu úrokových sadzieb.

Po piatkovom pozastavení rozhovorov sa v sobotu nerokovalo a ani jedna zo strán nedala najavo plán rokovať opäť. Namiesto toho sa Biely dom aj republikáni obviňujú z príliš vysokých požiadaviek druhej strany.

V sobotu McCarthy pre médiá povedal, že podľa neho sa rokovania nepohnú dopredu dovtedy, dokiaľ sa Biden nevráti zo samitu G7 v Hirošime. Zároveň obvinil demokratov, že ich návrhy sú extrémne ľavicové. Biely dom zasa uviedol, že republikáni predkladajú požiadavky, ktoré sú extrémne pravicové. Ako informoval zdroj oboznámený s diskusiami, republikáni napríklad navrhujú celkové zníženie výdavkov, avšak v prípade výdavkov na obranu ich požadujú zvýšiť.

Biden v tejto súvislosti povedal, že je ochotný rokovať o znížení výdavkov, nie však iba na základe podmienok republikánov. „Republikáni musia pochopiť, že neexistuje obojstranná dohoda, ktorá by vychádzala z jednostranných požiadaviek. Aj oni musia urobiť ústupky,“ dodal.