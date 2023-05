Premiér: Otázka výmeny šéfa SIS je otvorená, zvážim všetky pre a proti

Rovnako sa ešte predtým chce stretnúť s riaditeľom SIS Michalom Aláčom i s prezidentom Policajného zboru (PZ) Štefanom Hamranom. Ódor to uviedol v nedeľňajšej diskusii RTVS O 5 minút 12.

Ódor pripomenul, že výmena na čele SIS nie je úplne obyčajnou personálnou výmenou, priznal však, že existujú „červené čiary“, ktorých prekročenie pri výkone funkcie šéfa SIS nebude akceptovať. „Ak by teda Aláč pokračoval, tak len za istých podmienok, a ak by tie podmienky porušil, príde výmena. Nerád sa však rozhodujem len na základe politických vyhlásení,“ zdôraznil Ódor.

Pripomenul základnú výzvu pre svoj kabinet - pokojne doviesť krajinu do septembrových volieb. Takto bude pristupovať aj k napätiu medzi SIS a políciou. „Takže, ak by hrozilo z jednej alebo druhej strany narušenie tých káuz, ktoré v súčasnosti bežia, nebudeme ani sekundu váhať,“ povedal Ódor.

Priznal, že jeho vláda je pred výzvou, ktorú predstavuje stav verejných financií. „Nevyzerá dobre,“ potvrdil Ódor, pričom súhlasí s tým, že súčasná legislatívna smršť s návrhmi, ktoré majú obrovský dosah na verejné financie, môže situáciu ešte zhoršiť. „Každý deň rokovania v parlamente hrozí zhoršenie deficitu i prijatie nekvalitnej legislatívy,“ upozornil premiér, ktorý verí, že napokon zvíťazí u poslancov zodpovednosť za krajinu.

Nemyslí, si, že jeho vláda má priestor naštartovať ozdravný plán verejných financií, deklaroval však, že jeho kabinet navrhne pri príprave budúcoročného rozpočtu opatrenia na prijímanie ozdravných opatrení. Rovnako chce kabinetu, ktorý vzíde z predčasných volieb, sformulovať opatrenia na adresnejšiu pomoc tým, ktorí pomoc štátu potrebujú. Upozornil, že na veľké plošné opatrenia i z hľadiska stavu verejných financií nie je priestor.

Ódor sa kriticky vyjadril k stavu implementácie eurofondov. „Čakal som, že to bude zlé, no realita ukázala, že je to ešte o čosi horšie,“ priznal. Úlohu svojho kabinetu vidí preto v zrýchlení všetkých procesov, ktoré umožnia efektívnejšie čerpanie. Je oboznámený aj s komplikovanou situáciou v prípade výstavby nemocníc z plánu obnovy. „Začali sme pracovať okamžite aj s plánmi B a C, aby nám peniaze neprepadli, no urobíme hĺbkovú analýzu, aby sme sa vedeli rozhodnúť a povedať budúcej vláde, čo sa dá a nedá urobiť, prípadne pri akej zmene podmienok sa to dá urobiť,“ dodal Ódor.

Pri uchádzaní sa o dôveru vláde v parlamente Ódor uviedol, že nebude rokovať s tými politickými stranami, ktoré nemajú záujem konštruktívne pristupovať k veciam. „S tými ostatnými by sme to skúsili dvojkolovo, najskôr predstavím lídrom strán priority a potom by sme sa bavili s nimi, či majú záujem ich podporiť alebo nie,“ avizoval. „V každom prípade im chceme predstaviť naše priority, myslím si, že by mohlo byť pre nich zaujímavé vypočuť si to, čo my ako vláda odborníkov považujeme za dôležité pre budúcnosť tejto krajiny,“ zdôraznil premiér.