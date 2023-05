Analytici NBS: Ľudia na Slovensku už šetria, len keď musia

V súčasnosti sú pozitívne príspevky Slovákov do úspor tvorené iba prevodmi do dôchodkového systému a splácaním úverov. Zvyšok príjmu už totiž nestačí na financovanie spotreby a príspevky flexibilnej zložky na tvorbu úspor sú preto negatívne. V aktuálnom blogu na to upozornili odborníci Národnej banky Slovenska (NBS), vedúci oddelenia prognóz a modelov Miroslav Gavura a expert analytik ekonometrického modelovania Michal Marenčák.

Pripomenuli, že reálna spotreba slovenských domácností sa napriek rekordnej inflácii do konca roka 2022 neprepadla, práve naopak. „Množstvo tovarov a služieb, ktoré si ľudia zakúpili, rástlo, i keď príjmy obyvateľov po zohľadnení inflácie stagnovali. V porovnaní s obdobím pred pandémiou Slovenky a Slováci spotrebovali objemovo menej tovarov a služieb len počas pandemických lockdownov, no nie v časoch vyššej inflácie od júna 2021,“ priblížili analytici NBS.

Počas pandémie objem úspor rástol. Podľa analytikov išlo o tzv. nútené a opatrnostné úspory, ktoré si domácnosti vytvárali, keď nemohli nakupovať zaužívané tovary a služby, alebo pre obavy o budúcnosť. Nástupom zvýšenej inflácie sa tieto úspory znižovali. Ľudia si pre zachovanie svojej spotreby odkladali stále menej peňazí z ich príjmov, čím miera úspor na disponibilnom príjme domácností neustále klesala. Vo 4. štvrťroku 2022 miera úspor na Slovensku padla k 2 %, domácnosti tak v tejto situácii spotrebovali takmer všetky svoje príjmy.

„Bez zníženia spotreby a pri daných splátkach istiny sa spotrebiteľské správanie zákonite muselo prejaviť v úbytku úspor. Úroveň vkladov je už niekoľko mesiacov pod dlhoročným trendom a nahromadenými vkladmi už ľudia pravdepodobne nedisponujú,“ konštatovali odborníci NBS.

Pri zohľadnení splátok dlhov a malého zostávajúceho priestoru na ďalšie znižovanie úspor bude podľa nich spotreba domácností v nasledujúcom období zrejme slabá. V posledných rokoch výrazne rástol objem hypoték a od minulého roku rastú aj ich sadzby. Celkovo tak budú ľudia čoraz viac peňazí dávať na splátky úverov.

„K výraznejšiemu rastu spotreby domácností preto zrejme dôjde až po dostatočnom a pretrvávajúcom zrýchlení rastu príjmov nad mieru inflácie. Podľa našich odhadov by k tomu mohlo dôjsť až v roku 2024. Istú dobu totiž domácnosti budú musieť aj obnovovať sčasti vyčerpané finančné rezervy,“ dodali analytici NBS.