V Slovenskej pivnej korunke zabojuje najvyšší počet pivovarov v histórii

Najväčšia profesionálna pivovarnícka súťaž na Slovensku tak zaznamenáva historicky najvyšší počet zapojených pivovarov od svojho vzniku v roku 2006. Uviedol to Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS), ktoré je organizátorom súťaže.

„Slovenské pivovary naberajú čoraz väčšiu odvahu zapájať sa do súťaží. Rekordná účasť 36 pivovarov znamená, že sa na Slovenskej pivnej korunke zúčastní viac ako tretina slovenského pivovarníckeho sektora. Sme za to veľmi radi, pretože práve odvaha a profesionalita sú cestou k ďalšiemu rastu, spokojnosti zákazníkov i čoraz lepšiemu renomé slovenského piva a jeho exportných možností,“ povedal Machalík.

Poznamenal, že slovenský pivovarnícky sektor je štvrtým najvýznamnejším sektorom potravinárstva z hľadiska obratu v krajine. Celkové ročné tržby sektora, ktorý pozostáva zo 100 pivovarov a siedmich sladovní, presahujú 400 miliónov eur. Sektor je tiež významným prispievateľom do štátneho rozpočtu, do ktorého každoročne vkladá sumu viac ako 100 miliónov eur.

„Slovenské sladovníctvo a pivovarníctvo má silnú tradíciu, prístup ku kvalitným surovinám a odborníkov s nadšením pre pivo. Naším cieľom je, aby bola Slovenská pivná korunka kompasom pre spotrebiteľov. Aby sa v naozaj veľkej palete piva a pivných štýlov dokázali čo najlepšie zorientovať. Kvalitu ocenených pív zaručuje nielen anonymnosť vzoriek zabezpečovaná Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave, ale najmä nezávislá odborná porota so zahraničnou účasťou,“ dodal Machalík.

Vyhlásenie výsledkov Slovenskej pivnej korunky 2023 sa uskutoční 25. mája. Najlepšie pivá na Slovensku budú môcť spotrebitelia ochutnať na festivale na bratislavskom jazere Kuchajda 26. a 27. mája. Všetky informácie a podmienky súťaže sú k dispozícii na webstránke združenia.

SZVPS spája výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva The Brewers of Europe.