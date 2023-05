Škodlivý cyklus, ktorý devastuje psychiku: Na toto si dajte vo vzťahu veľký pozor

Partnerský život v spoločnej domácnosti sa pre jeho účastníkov po čase premieňa na rutinu, a tak môže byť ťažké postrehnúť nenápadné zmeny, ktoré sa doň vkrádajú. Jednou z tých závažnejších je aj psychické ochorenie, ako je depresia.

Spoznajte ju hneď v zárodku: 10 varovných príznakov depresie

Prekvapivé je, že v prípade, že jeden z partnerov začne prejavovať známky depresívnej poruchy, odzrkadlí sa to aj na tom druhom, a to tak, že nevedomky začne viesť sedavejší spôsob života. S týmto záverom prišla najnovšia štúdia publikovaná vo vestníku Mental Health and Physical Activity.

Podľa výskumov ide o cyklický proces. Depresia u jedného z partnerov teda vedie k sedavému životnému štýlu toho druhého, čo následne prehlbuje príznaky mentálneho ochorenia u toho prvého.

Hoci po príčine vzniku spojitosti medzi týmito dvomi faktormi stále pátrame, zdá sa pravdepodobné, že život bez väčšieho množstva pohybu vedie k obmedzeniu spoločenských kontaktov a väčšej izolácii, čo zároveň podporuje depresiu. Na druhej strane depresívne epizódy okrem iného oslabujú vôľu človeka vyvíjať fyzickú aktivitu, a tak podporujú sedavý spôsob života. Na dôvažok netreba opomenúť ani zápalové markery, ktoré sú v takýchto prípadoch kľúčovou zložkou ovplyvňujúcou tento zväzok.

„Naša štúdia ako jedna z prvých poskytuje dôkazy o vzájomných (teda z jednej osoby na druhú) následkoch sedavého správania a depresívnych príznakov. Pozorované nepriame následky [poskytujú] čiastočnú oporu pre škodlivý cyklus sedavého správania a depresívnych príznakov.“

Vedci zapojili do výskumu 320 prevažne romanticky spojených párov (menšinu tvorili aj rodinní príslušníci a známi), u ktorých sa snažili zmierniť príznaky chronického ochorenia aktívnejším životným štýlom.

Na mušku si vzali jedného z dvojice, pričom úlohou toho druhého bolo sprevádzať a podporovať ho v zmene životného štýlu. V priebehu najmenej šiestich mesiacov u sledovaných každý deň zapisovali množstvo času stráveného sedením. Prípadné príznaky depresie zas zhodnotil dotazník.

Prvé náznaky vzájomného vplyvu partnerov na seba sa dostavili po štrnástich mesiacoch. Ukázalo sa, že v prípade, že jeden z partnerov viedol sedavý spôsob života, u sledovanej osoby došlo k zvýšenému počtu príznakov depresie, čo následne viedlo k ešte sedavejšiemu spôsobu života prvého zo zmienených partnerov.

Na záver treba dodať, že štúdia má viacero nedostatkov, vrátane úzkeho zamerania prevažne na vzdelaných ľudí s vysokým alebo stredným ekonomickým postavením a len miernymi príznakmi depresie.

Autori napriek tomu prízvukujú, že k liečbe depresívnych príznakov v rámci boja proti chronickým ochoreniam je potrebné pristupovať aj s angažovaním partnera.