Slovenskí hokejisti nastúpia proti Kazachstanu bez dvojice opôr

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na piatkový zápas proti Kazachstanu (19.20 SELČ) bez Petra Cehlárika a Mária Grmana. Do zostavy sa vráti Róbert Lantoši, meno brankára tréneri na dopoludňajšom rozkorčuľovaní neprezradili.

Na ľade v Riga Aréne korčuľovalo šesť hráčov a traja brankári. Medzi nimi aj Cehlárik, no do zápasu ešte nenastúpi. Jeho zranenie, ktoré utrpel v dueli s Kanadou, je bolestivé. „Je to lepšie každým dňom, ale ešte potrebuje čas,“ povedal lekár SR Pavol Lauko.

Zranenie nepustí do zápasu ani obrancu Grmana, ktorý nedohral štvrtkový zápas proti Švajčiarsku. „Absolvoval analgetickú liečbu, je to veľmi bolestivé a budeme sledovať, ako sa to vyvinie,“ dodal Lauko.

Po pauze v uplynulom zápase sa do zostavy vráti Lantoši, tréneri s ním rátajú aj do presilovky. „Pôjdeme so siedmimi obrancami a trinástimi útočníkmi. Lantoši pôjde do presilovky namiesto Chromiaka. Budeme mať ešte míting, kde dáme dokopy formácie,“ uviedol asistent trénera Ján Pardavý.

Slovákov čakajú na šampionáte ešte tri zápasy v základnej B-skupine, okrem Kazachov budú čeliť Slovincom a Nórom. „Na stole je 9 bodov, všetko je v našich rukách. Tieto tímy by sme mali zdolať, ale každý má kvalitu a potrebujeme byť nastavení tak, ako by sme hrali proti Švajčiarom,“ dodal Pardavý.