Pápež by chcel do Moskvy a Kyjeva vyslať mierových vyslancov

Vatikán by mal podľa informácií uvedeného katolíckeho webu vyslať do Kyjeva bolonského arcibiskupa Mattea Zuppiho, ktorý by viedol rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Do Moskvy by mal zase vycestovať arcibiskup Claudio Gugerotti, prefekt Dikastéria pre východné cirkvi, ktorý by sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

V správe Il Sismografo sa píše, že Zelenskyj i Putin súhlasili so stretnutím s pápežskými vyslancami. Web však ďalšie podrobnosti neuvádza, a ani nemenuje svoje zdroje.

Hovorca Vatikánu Matteo Bruni správu nechcel komentovať a novinárov odkázal na nedávne vyjadrenie štátneho sekretára Pietra Parolina. Ten uviedol, že „teraz nastal čas na prevzatie iniciatívy na dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine“.

Zuppiho ani Gugerottiho sa Reuters nepodarilo zastihnúť a hlavný diplomatický zdroj uviedol, že v tejto veci zatiaľ neexistujú žiadne konkrétne plány.

Ak by došlo k návšteve vyslancov Vatikánu v Kyjeve a Moskve, išlo by o podobné gesto, aké v roku 2003 učinil vtedajší pápež Ján Pavol II., keď do Washingtonu a Bagdadu vyslal vysokopostavených zástupcov. Tento pokus však nepomohol odvrátiť začiatok vojny v Iraku.

Zelenskyj sa s pápežom stretol minulú sobotu vo Vatikáne. Následne sa však vyjadril skepticky, čo sa týka mediácie Vatikánu pri riešení konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. „Pri všetkej úcte k Jeho Svätosti, nepotrebujeme sprostredkovateľov, potrebujeme spravodlivý mier,“ uviedol. „Putin len zabíja. Nepotrebujeme s ním mediáciu,“ dodal pre taliansku televíziu.

Pápeža podľa vlastných slov vyzval, aby podporil mierový plán Kyjeva, ktorý žiada obnovu územnej celistvosti Ukrajiny, stiahnutie ruských vojsk a ukončenie bojov.

Keď sa pápež 30. apríla vracal z návštevy Maďarska, naznačil, že Vatikán je zapojený do misie na ukončenie vojny. Pred novinármi však poznamenal, že to zatiaľ nie je verejné, preto o tom nemôže hovoriť. Moskva aj Kyjev v tom čase uviedli, že o tejto iniciatíve nič nevedia.