Lančarič: Bez investícií by bolo v roku 2031 v zlom stave až 99,8 % mostov

Slovensko musí v nasledujúcich rokoch začať masívne investovať do opráv mostov. V súčasnosti je v zlom alebo veľmi zlom stave 42 % mostov, v roku 2031 by to bez investícií bolo až 99,8 %. Na štvrtkovom brífingu po rokovaní s premiérom Ľudovítom Ódorom to povedal minister dopravy Pavol Lančarič.

„Nie je na čo čakať. Čísla sú alarmujúce,“ zdôraznil minister. I keď ide o dlhodobý cieľ, Lančarič chce aspoň pripraviť podklady pre ďalšiu vládu. K ďalším dlhodobým prioritám Lančarič zaradil strategické projekty medzinárodného významu.

Krátkodobými prioritami nového ministra budú reforma verejnej osobnej dopravy, zníženie nákladov na mýto a strategické financovanie v železničnom sektore. Pri železniciach však nejde o nové investície, ale najmä o využívanie a opravy zanedbanej infraštruktúry.

Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková zdôraznila, že práve reforma verejnej osobnej dopravy je aktuálne v parlamente a na jej schválenia sa viaže čerpanie ďalších prostriedkov z plánu obnovy. Minister dodal, že zo starých eurofondov má rezort vyčerpať ešte okolo 800 miliónov eur, no verí tomu, že sa prostriedky stihnú využiť a nebude ich treba vracať Bruselu.