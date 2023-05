Šipoš: OĽANO nesľúbi podporu vláde odborníkov pred programovým vyhlásením

„Ak by prezidentka úprimne chcela, aby mala táto vláda podporu v parlamente, najprv by sa stretla s predsedami strán a mená by konzultovala. Mohli by sme jej spoločne mená odobriť a vtedy by vláda mala veľkú šancu na podporu v parlamente,“ konštatoval Šipoš. „Keď si prezidentka vyberie mená a potom si vás zavolá, ste už iba štatista,“ dodal.

V obsahu programového vyhlásenia bude podľa neho OĽANO hľadať svoje kľúčové priority, ktorými sú boj proti korupcii a prorodinná politika. „Teraz je polovica mája, potom jún, dva letné mesiace a v septembri sú už voľby. Takže je to taká prázdninová vláda. Sám som zvedavý, ako sa niektoré osobnosti zhostia svojich ministerstiev,“ poznamenal Šipoš.

OĽANO podľa neho chce byť aktívne na zvyšných dvoch riadnych schôdzach Národnej rady, nevylučuje však ani to, že by v priebehu leta iniciovalo aj mimoriadne rokovanie parlamentu. „Aj v minulosti boli v lete mimoriadne schôdze, toho by som sa vôbec nebál. Ak bude nejaká silná téma, nechcem vylučovať, že mimoriadnu schôdzu zvoláme,“ uzavrel Šipoš.