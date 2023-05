Detské sandále - ako vybrať správnu obuv na leto pre najmenších

Ako vybrať detské sandále, aby podporili tých najmenších pri turistike a hraní? Funkčný dizajn, strihy poskytujúce pohodlie na mnoho hodín a premyslené detaily – to sú vlastnosti dokonalej detskej obuvi. Spolu s tímom 50 style predstavujeme tie najpohodlnejšie modely overených značiek.

Vždy v súlade s úlohou

Kaluže, vlny siahajúce k vašim nohám a pieskoviská po daždi – to sú len niektoré z výziev, ktorým budú musieť zvršky detských sandálov čeliť. Preto stojí za to, aby boli vyrobené z rýchloschnúcich, odolných materiálov. Tu sa najlepšie osvedčí flexibilný syntetický materiál odolný voči vlhkosti. Samostatnou, pozoruhodnou kategóriou sú topánky do vody, určené na ochranu malých chodidiel pred poranením podvodnými kameňmi. Sandále Fila Kids Aqua, určené špeciálne na kúpanie, majú zvršok vyrobený z ľahkého a odolného textilného materiálu, ktorý navyše chráni prsty na nohách a priehlavky pred poranením. Keď sa chystáte k moru alebo jazeru, určite si takúto obuv pribaľte do kufra!

Lekcie sebestačnosti

Kľúčová je v prípade modelov pre deti schopnosť samostatne sa obúvať. Chlapčenské sandále značky Nike, Champion Squirt, Fila a adidas so zapínaním na široké, pohodlné remienky na suchý zips uľahčia malým prštekom obúvanie si topánok. V topánkach adidas Water Sandal bolo použité obzvlášť pohodlné riešenie - zapínanie je umiestnené na oboch stranách priehlavku, vďaka čomu je rozsah nastavenia zvršku ešte väčší. Alternatívou k obľúbeným suchým zipsom sú prúžky z elastického textilného materiálu, ktoré nie je potrebné zapínať - vďaka tomuto riešeniu sa sandále rýchlo obúvajú a model nešmýka z nohy. A nielen takto sa známe značky starajú o svojich najmenších fanúšikov. Ďalším pozoruhodným detailom sú skryté švy, ktoré boli použité napríklad na sandáloch Nike Kawa. Takto navrhnuté detaily chránia pred odreninami a zaisťujú maximálny komfort počas letných horúčav.

Na solídnom základe

Rovnako dôležité ako zvršok – a možno ešte dôležitejšie – sú stielka a podrážka. Sandále Nike - detské modely Sunray Protect 3 alebo Kawa - majú mäkkú, penovú vložku, ktorá dobre tlmí nárazy a chráni pred únavou. Dôležitý je aj profil stielky. Topánky Nike Kawa majú vyrazený vzor, ​​ktorý zabraňuje skĺznutiu nohy vo vnútri topánky, čo zvyšuje bezpečnosť a stabilitu kroku. A v neposlednom rade: podrážka detských topánok by mala poskytnúť malým nohám správnu izoláciu a dobrú priľnavosť. Flexibilné gumené podrážky sandálov Nike a Fila s výrazným dezénom znižujú riziko pošmyknutia a zároveň poskytujú pohodlie a stabilitu na mokrom a nerovnom povrchu. Odolná a ľahká EVA pena je tiež skvelým izolantom. Sandále adidas - detské modely z ikonickej rady Adilette, ktoré majú podrážku z tohto materiálu, sú ako stvorené na dovolenky strávené na kamenistých plážach.

Ľahké, odolné a super pohodlné - sandále pre dievčatá a chlapcov v športovom štýle sú nevyhnutným prvkom dovolenkového šatníka. V kombinácii so šortkami alebo šatami voľného strihu vytvoria super pohodlný letný komplet. Nájdite perfektné letné topánky v obchode 50 style a postarajte sa o pohodlie a bezpečnosť tých najmenších!