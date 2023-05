Opozičný Smer nepodporí vznik Národného parku Podunajsko

Fico upozornil, že vznik národného parku na tomto území by mohol spôsobiť regiónu viac škody než úžitku a ohroziť aj potravinovú sebestačnosť krajiny.

„K prijatiu zákona by malo prísť až po odbornej diskusii so všetkými zainteresovanými a so všetkými, ktorí majú nejaké záujmy v danom prostredí. Stala sa klasika, ochranári v NR SR obišli akékoľvek procesy a návrh zákona je predložený v NR SR,“ uviedol. Zdôraznil potrebu ochrany životného prostredia, apeloval pritom na vyváženosť a sledovanie záujmov nielen jednej skupiny ľudí. Tvrdí, že predložený návrh nie je riadne odkonzultovaný.

Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč podotkol, že vznik národného parku sa týka zhruba 1000 hektárov ornej úrodnej pôdy. Na jednej strane sa to podľa jeho slov dotkne potravinárov a pestovateľov napríklad koreňovej zeleniny. Hovorí o ohrození potravinovej sebestačnosti. Na druhej strane poukázal na výpadky na daniach pri využívaní pozemkov na tomto území. Vyčíslil ho zhruba na 600.000 eur ročne. Takáč poukázal aj na nesúhlas dotknutých organizácií v regióne.

Národný park Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať približne 21.042 hektárov. Vyhlásený by mal byť na území zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatym národným parkom na Slovensku. Mal by nadviazať na existujúce národné parky v Rakúsku a Maďarsku.

Ešte bývalé vedenie ministerstva životného prostredia ubezpečovalo, že pripravovaný národný park počíta aj so zachovaním poľnohospodárstva. Vtedajší štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča sa v tejto súvislosti ešte v marci stretol v Dunajskej Strede so zástupcami Agrárnej komory Slovenska.