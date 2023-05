Zdrogovaný muž spôsobil nehodu, pri ktorej zahynuli dve deti. Polícia objasnila detaily

Polícii sa podarilo objasniť tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej na Spiši ešte v decembri minulého roka zomreli dve deti. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová s tým, že toxikologická analýza biologického materiálu u vodiča potvrdila prítomnosť drog, v súčasnosti už čelí obvineniu.

Muž viedol vozidlo v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves na Prvý sviatok vianočný, pričom zišiel z cesty a narazil do dreveného stĺpa s betónovou pätkou. „V aute mal aj dve deti, vtedy vo veku deviatich a 11 rokov, ktoré, žiaľ, pri dopravnej nehode utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ upozornila hovorkyňa. Navyše vozidlo viedol v tom čase bez vodičského oprávnenia. Výsledky toxikologickej analýzy biologického materiálu potvrdili, že auto šoféroval po požití pervitínu, a to malo podľa polície negatívne ovplyvniť jeho vodičské schopnosti.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi po vykonaní potrebných procesných úkonov a zadovážení dôkazov vzniesol voči 34-ročnému mužovi obvinenie pre trestný čin usmrtenia. Nezodpovednému mužovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ uzavrela Mésarová.

Smrť na východe spôsobil aj 26-ročný zdrogovaný vodič

Z trestného činu usmrtenia a trestného činu ublíženia na zdraví polícia v Michalovciach obvinila 26-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, prípad sa týka nehody, o ktorej polícia informovala začiatkom marca.

„Mladý vodič medzi obcami Staré a Zbudza v Michalovskom okrese nesprávnou technikou jazdy nezvládol vedenie vozidla a v protismere narazil do auta, ktoré viedla mladá vodička. Tá nedokázala zrážke zabrániť a na následky vážnych zranení, ktoré pri dopravnej nehode utrpela, zomrela v nemocnici koncom marca,“ povedala Mésarová.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Michalovciach 26-ročného muža obvinil zo spomenutých trestných činov.

„Znalci potvrdili, že v čase vedenia vozidla bol vodič pod vplyvom drog. V skúmanom biologickom materiáli sa nachádzali návykové látky metamfetamín a amfetamín, a to s hodnotou, ktorá zodpovedá stavu vylučujúcemu spôsobilosť na vedenie motorového vozidla v cestnej premávke,“ priblížila Mésarová s tým, že obvinenému mužovi, ktorý je stíhaný väzobne, po dokázaní viny hrozí až desaťročné väzenie.